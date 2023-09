Motorola Edge 40 Neo, moto g84 e moto g54 ufficiali in Italia: i prezzi

In seguito alle prime avvisaglie su Motorola Edge 40 Neo, è arrivato il momento di approfondire l'annuncio ufficiale del dispositivo, che arriva in Italia insieme a Motorola moto g84 e moto g54. Ci sono insomma tre nuovi smartphone legati a Lenovo.

Partendo da quello che potrebbe essere definito il modello di punta tra le novità, la scheda tecnica di Motorola Edge 40 Neo comprende uno schermo pOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 144Hz e picchi di luminosità di 1.300 nit, un processore MediaTek Dimensity 7030, una doppia fotocamera posteriore da 50MP + 13MP, una fotocamera anteriore da 32MP e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica TurboPower a 68W.

Non mancano 5G, certificazione IP68, colori PANTONE (Black Beauty, Soothing Sea e Caneel Bay) e finiture in pelle vegana. Il sistema operativo è Android 13 stock e lato software ci sono diverse funzionalità di sicurezza (anche per il rilevamento del phishing). A livello di impatto ambientale, si punta ad esempio su una confezione al 100% priva di plastica, nonché su una cover 100% vegetale e su un programma di riciclo per quest'ultima. Al momento in cui scriviamo non sono disponibili ulteriori dettagli sulle caratteristiche, ma sappiamo che il prezzo dello smartphone per l'Italia è di 399,90 euro. Non manca un programma di Trade In (il brand fa riferimento a una supervalutazione di 100 euro per l'occasione).

Passando invece alle caratteristiche tecniche di Motorola moto g84 5G, si tratta di uno smartphone che punta su un nuovo sistema di fotocamera OIS ultra-pixel da 50MP, accompagnato da un obiettivo ultra-wide da 8MP con Macro Vision. La fotocamera per i selfie è invece da 16MP. Lo schermo è un pOLED da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120Hz, mentre la principale colorazione riguarda il PANTONE Colour of the Year 2023, ovvero PANTONE Viva Magenta. Tra i colori ci sono poi Marshmallow Blue, disponibile nella finitura in pelle vegana, e Midnight Blue, caratterizzato da un rivestimento in plastica opaca. Non mancano certificazione IP54, Dolby Atmos e processore Qualcomm Snapdragon 695 5G. La batteria è da 5.000 mAh con supporto alla ricarica TurboPower a 30W. Il prezzo? 299,90 euro in Italia.

Infine, la scheda tecnica di Motorola moto g54 5G include un pannello da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, aspect ratio 20:9 e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lenovo ha poi indicato la presenza di Dolby Atmos, Moto Spatial Sound e sensore fotografico principale da 50MP con OIS. La fotocamera frontale è da 16MP, mentre il processore è un MediaTek Dimensity 7020. C'è inoltre una batteria da 5.000 mAh con ricarica TurboPower. Le colorazioni disponibili sono quelle Midnight Blue, Glacier Blue, Indigo Blue e Mint Green. In questo caso il costo per il nostro Paese è fissato a 229,90 euro.