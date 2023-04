Motorola Edge 40 Pro ufficiale in Italia: il prezzo di 125W e 165Hz

Non è solamente la giornata di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G in campo smartphone. Infatti, è arrivato anche l'annuncio di Motorola Edge 40 Pro per quel che riguarda l'Italia. Ciò a cui si fa riferimento è un dispositivo che punta alla fascia dei top di gamma.

Infatti, come si evince direttamente dal portale ufficiale di Motorola, il prezzo per il nostro Paese è fissato a 999,90 euro. Le colorazioni disponibili sono quelle Lunar Blue e Interstellar Black, mentre a livello di memoria l'unico taglio è quello da 12/256GB. Si fa insomma riferimento a un flagship, come d'altronde emerge dalle specifiche tecniche coinvolte.

Infatti, la scheda tecnica di Motorola Edge 40 Pro include uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), una protezione Corning Gorilla Glass Victus, una frequenza di aggiornamento fino a 165Hz, un touch sampling rate di 360 Hz, una luminosità massima di 1300 nit e il supporto a HDR10+ e Dolby Vision, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12GB di RAM LPDDR5X, 256GB di memoria interna UFS 4.0, una tripla fotocamera posteriore da 50MP (f/1.8) + 50MP (f/2.2, ultragrandangolare, 114 gradi) + 12MP (f/1.6, teleobiettivo 2x), una fotocamera frontale da 60MP (f/2.2) e una batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica TurboPower a 125W (ci sono anche ricarica wireless a 15W e ricarica condivisa wireless a 5W).

Le dimensioni dello smartphone sono pari a 161,16 x 74 x 8,59 mm, per un peso di 199 grammi. Non mancano poi certificazione IP68, Android 13, sensore per le impronte digitali, doppio altoparlante stereo, 5G, Bluetooth 5.3, NFC e Wi-Fi 6E (lo smartphone è anche pronto per il Wi-Fi 7).