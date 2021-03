Motorola Edge 5G in offerta a metà prezzo su Amazon Italia

Dopo aver trattato gli sconti legati a iPhone 12 Mini, Surface Laptop 3 e altro, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto da Amazon Italia in termini di promozioni tecnologiche. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos ha lanciato un'offerta relativa allo smartphone Motorola Edge.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, quest'ultimo viene venduto a un prezzo di 344 euro mediante rivenditori. Stando a quanto si può leggere sul sito Web ufficiale di Amazon Italia, in precedenza il costo del dispositivo era pari a 699,99 euro. Insomma, siamo dinanzi a un possibile risparmio del 51%, ovvero di 355,99 euro. In parole povere, il dispositivo viene proposto essenzialmente a metà prezzo. Ricordiamo che lo smartphone dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non manca il supporto al 5G.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono prodotti tecnologici nel nostro Paese, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro ha scontato il dispositivo. Infatti, la nota catena vende Motorola Edge a 349,90 euro tramite il suo portale ufficiale. Per quel che concerne, invece, MediaWorld, non siamo riusciti a trovare il prodotto sul sito Web ufficiale di quest'ultima catena.

In ogni caso, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che qualche mese fa il prodotto era stato al centro di altre offerte simili. Tuttavia, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi si è perso le offerte precedenti.