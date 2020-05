Motorola Edge ed Edge+ disponibili su Amazon Italia: prezzo e specifiche

In seguito all'annuncio di qualche settimana fa, Motorola Edge e Motorola Edge+ sono disponibili su Amazon Italia.

In particolare, Motorola Edge viene venduto a un prezzo di 699,99 euro su Amazon Italia, mentre Edge Plus costa 1199,99 euro. Per l'occasione, è stata avviata una promozione interessante: "Compra un Motorola Edge e ricevi €50 di credito su Amazon.it da spendere entro il 31 luglio 2020 per comprare quello che desideri. Valido per i primi 250 clienti o fino al 15 giugno 2020", si legge nella pagina dei dispositivi.

Vi ricordiamo che Motorola Edge+ monta un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), foro per la fotocamera, refresh rate di 90 Hz e supporto all'HDR10+, un processore Qualcomm Snapdragon 865, una GPU Adreno 650, 12GB di RAM LPDDR5, 256GB di memoria interna UFS 3.0, una tripla fotocamera posteriore da 108MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2, ultra-wide, 117 gradi) + 8MP (f/2.4, teleobiettivo, zoom 3x), una fotocamera anteriore da 25MP (f/2.0) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 18W. Non mancano anche la ricarica wireless a 15W e la ricarica inversa a 5W. Il sistema operativo è Android 10 e sono presenti tutte le connettività del caso, 5G e Wi-Fi 6 compresi. Non mancano gli speaker stereo, il jack audio da 3,5 mm per le cuffie, la certificazione IP68 e il sensore di impronte digitali integrato nel display. Le colorazioni disponibili saranno Smoky Sangria e Thunder Grey.

Per quanto riguarda, invece, la scheda tecnica di Motorola Edge, troviamo Snapdragon 765, una GPU Adreno 620, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), quattro sensori fotografici posteriori da 64MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2, ultra-wide, 117 gradi) + 8MP (f/2.4, teleobiettivo, zoom 3x) + ToF e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica a 15W. Non mancano jack audio da 3,5 mm per le cuffie e supporto al Bluetooth 5.1 e 5G. La porta USB Type-C è 2.0 (Edge+ ha una USB Type-C 3.1). La fotocamera anteriore e il display sono gli stessi del modello più costoso. Le colorazioni disponibili saranno Solar Black e Midnight Magenta.