Motorola Edge+ ed Edge ufficiali in Italia: scheda tecnica e prezzi

Motorola ha appena presentato due dispositivi. Ci riferiamo allo smartphone Edge+ e alla sua "variante base" Edge, che sono stati svelati durante un evento online che si è tenuto oggi 22 aprile 2020. Si tratta di dispositivi interessanti, che dimostrano la volontà del brand di puntare alla fascia alta del mercato.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Motorola Edge+, troviamo uno schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), foro per la fotocamera, refresh rate di 90 Hz e supporto all'HDR10+, un processore Qualcomm Snapdragon 865, una GPU Adreno 650, 12GB di RAM LPDDR5, 256GB di memoria interna UFS 3.0, una tripla fotocamera posteriore da 108MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2, ultra-wide, 117 gradi) + 8MP (f/2.4, teleobiettivo, zoom 3x), una fotocamera anteriore da 25MP (f/2.0) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 18W. Non mancano anche la ricarica wireless a 15W e la ricarica inversa a 5W. Il sistema operativo è Android 10 e sono presenti tutte le connettività del caso, 5G e Wi-Fi 6 compresi. Non mancano gli speaker stereo, il jack audio da 3,5 mm per le cuffie, la certificazione IP68 e il sensore di impronte digitali integrato nel display. Motorola Edge+ verrà venduto in Italia a 1199,99 euro a partire da maggio 2020. Le colorazioni disponibili saranno Smoky Sangria e Thunder Grey.

Parlando, invece, del "modello base" Edge, la scheda tecnica include un SoC Snapdragon 765, una GPU Adreno 620, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), quattro sensori fotografici posteriori da 64MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2, ultra-wide, 117 gradi) + 8MP (f/2.4, teleobiettivo, zoom 3x) + ToF e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica a 15W. Presenti jack audio da 3,5 mm per le cuffie e supporto al Bluetooth 5.1 e 5G. La porta USB Type-C in questo caso è 2.0 (Edge+ dispone di una USB Type-C 3.1). La fotocamera anteriore e il display sono gli stessi del modello più costoso. Motorola Edge verrà venduto in Italia a partire da maggio 2020 a un prezzo di 699,99 euro. Le colorazioni disponibili saranno Solar Black e Midnight Magenta.



Per maggiori dettagli sui dispositivi, vi rimandiamo al sito ufficiale di Motorola.