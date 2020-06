Motorola Edge Lite, ecco gli ultimi rumors su specifiche tecniche e prezzo

Dopo il successo dei Motorola Edge e Edge+ ora ci si aspetta solo il terzo modello della serie, ovvero Edge Lite. Alcuni rumors affermano che si chiamerà Edge Lite 5G per evidenziare il supporto alla rete di quinta generazione, ma ciò che conta è che verrà presentato il 7 luglio assieme al One Fusion, altro smartphone che segue il One Fusion+.

Secondo numerosi leak apparsi online il Motorola Edge Lite garantirà il supporto al 5G grazie al SoC MediaTek Dimensity 820 o al Qualcomm Snapdragon 765. Oltre alle informazioni sul processore sono stati pubblicati anche altri dati riguardo la scheda tecnica, permettendo di capire quasi nel dettaglio come sarà questo nuovo modello.

Si parla di un display FullHD+ da 6.7” 21:9 con refresh rate di 90Hz, senza però le curve laterali che caratterizzano i modelli Edge e Edge+. Il comparto fotografico sarà costituito da quattro lenti posteriori (48MP + 16MP + 8MP + 5MP), ma stranamente non si sa ancora niente della fotocamera anteriore. Edge Lite dovrebbe avere 6GB di RAM, 128GB di spazio d’archiviazione, e il sistema operativo stock sarà Android 10.

Infine, il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 399 Euro esentasse, ma come per le altre informazioni si tratta pur sempre di dati non accertati. Non ci resta che attendere dunque il 7 luglio 2020 per vedere se queste voci saranno confermate o meno.