Motorola Edge raggiunge il minimo storico su Amazon, 51% di sconto

Oggi su Amazon potrete trovare non solo un SSD Crucial da 500 gigabyte al prezzo minimo storico, ma anche lo smartphone top di gamma Motorola Edge al prezzo più basso di sempre sul sito di e-commerce, assieme a diversi altri modelli dello stesso marchio: ecco tutte le offerte da non perdere.

Motorola Edge 5G , 64MP, Display Endless Edge 6.7" FHD+, Qualcomm Snapdragon Octa-Core SM765, Batteria 4500 mAh, Memoria 6/128 GB, Dual Sim, Android 10, Colore Solar Black: 343,00 Euro (699,99 di listino, sconto del 51% )

(tripla cam 48 MP, batteria 5000 mAH, 5G, 6/128 GB, Display 6.7" Max Vision Full HD+, Dual SIM, Android 10), Volcanic Grey: 319,90 Euro anziché 369,99

Motorola Moto G8 Power Lite , Batteria 5000 mAh, Tripla Fotocamera 16MP, Display MaxVision 6,5", Processore Octa-Core, Dual SIM, 4/64GB Espandibile, Android 9, Cover Inclusa, Blue: 139,90 Euro anziché 189,99

Motorola moto g9 play (tripla fotocamera 48MP, batteria 5000 mAh, display Max Vision 6.5", Octa-core Qualcomm Snapdragon 662, Dual SIM, 4/64GB, Android 10), Electric Blue: 159,90 Euro anziché 229,99

Motorola moto one fusion plus (Quad camera 64 MP, batteria 5000 mAH, Display Total Vision FHD+ 6.5", Qualcomm Snapdragon 730, Dual SIM, 6/128 GB, Android 10), Twilight Blue: 229,90 Euro anziché 299,99

Tutti questi modelli risultano venduti e spediti da Amazon, eccetto per il modello top di gamma Motorola Edge il cui venditore che lo offre al minimo storico, però, sembrerebbe avere numerose recensioni positive. L’invito rimane dunque quello di prestare attenzione in questo caso specifico. Per il resto, ognuno degli smartphone citati garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti iscritti al piano Prime.

Inoltre, molti smartphone Motorola possono essere pagati a rate grazie a CreditLine di Cofidis o alle rate mensili di Amazon. Non sapendo la data di conclusione di queste offerte, se siete a caccia di uno smartphone a un prezzo competitivo il consiglio rimane quello di non perderle e aggiudicarsi uno di questi modelli finché risultano disponibili.

Se siete interessati a Motorola Edge, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.