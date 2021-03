Motorola Edge riceve Android 11 anche in Italia: tutti i dettagli

Android 11 è arrivato ufficialmente anche su Motorola Edge! Dopo le prime segnalazioni da parte degli utenti in America Latina, in particolare in Brasile, è la società asiatica ha lanciato l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo del robottino verde su uno dei medio-top di gamma più scontati anche in Italia.

Rispetto a quanto riportato da Tudo em Tecnologia non ci sono altre novità: si tratta della build RPD31.Q4U-39-26-4, ha il peso esatto di 1174,4 megabyte e presenta la patch di sicurezza di febbraio 2021, rimanendo quindi leggermente indietro rispetto ad altri smartphone concorrenti.

Le novità portate sono già note: si parla delle chat a bolla, la scheda Conversazioni, la feature per registrare lo schermo, i permessi one-time, e così via. Il changelog completo, comunque, è il seguente:

Miglioramenti delle notifiche

Conversazioni: quando visualizzi le notifiche, vedrai una nuova sezione Conversazioni solo per le app per i messaggi. Se nella stessa conversazione sono presenti più notifiche, nell'anteprima verrà visualizzato il numero delle notifiche. Puoi contrassegnare le conversazioni come Priorità per mantenerle in cima all'elenco e utilizzare un fumetto. La foto del contatto verrà visualizzata sulla schermata di blocco e nelle notifiche.

Fumetti: mantengono le conversazioni accessibili spostandosi sopra le app in uso: trascina il fumetto per spostarlo sullo schermo, leggi e invia i messaggi dal fumetto senza aprire l'app e disattiva i fumetti da qualsiasi notifica di conversazione.

Autorizzazioni una tantum: tieni ancora più sotto controllo le autorizzazioni più importanti, come l'accesso a fotocamera e microfono, concedendo, ad esempio, l'autorizzazione a un'app per un utilizzo singolo. La volta successiva che l'app tenterà di accedere alla funzione, ti verrà chiesto di concedere nuovamente l'autorizzazione.

Autorizzazioni per il ripristino automatico: se non hai utilizzato un'app per un periodo prolungato, il telefono ripristinerà automaticamente tutte le autorizzazioni associate a tale app e ti avviserà. Puoi concedere nuovamente le autorizzazioni all'app la volta successiva che la riapri. L'opzione per concedere sempre l'autorizzazione non è più disponibile per molte app. Se un'app richiede l'autorizzazione più volte e l'utente la rifiuta ripetutamente, l'app verrà bloccata e non potrà richiedere nuovamente l'autorizzazione.

La cronologia delle notifiche ora ti consente di accedere a quelle che hai accidentalmente scartato.

Ora puoi nascondere le notifiche dalla vista della barra di stato non estesa e visualizzarle solo quando vengono mostrate in questa modalità.

Navigazione

Impostazioni rapide e comandi multimediali: per un accesso più semplice i comandi multimediali si trovano ora nelle impostazioni rapide anziché nelle notifiche. Grazie ai comandi multimediali puoi ora passare dal sistema vivavoce del telefono agli altri dispositivi collegati. Se non desideri visualizzarli quando hai smesso di ascoltare la musica, puoi farli scorrere eliminandoli.

Nuove funzioni del menu di accensione: tenendo premuto il tasto di accensione, puoi vedere il menu relativo. Questo menu ora include pulsanti di attivazione/disattivazione, cursori, streaming video live e un pannello di controllo della temperatura per la verifica dello stato dei dispositivi smart connessi per la casa, l’accesso rapido a Google Wallet. L'opzione Screenshot è stata spostata da questo menu ad Applicazioni recenti, per facilitare l'accesso.

Modifiche ad Applicazioni recenti: ora puoi acquisire schermate dall'elenco delle app recenti. Le app suggerite non vengono più visualizzate nell'elenco di quelle recenti. Si trovano nella parte inferiore della schermata Home.

Miglioramenti del sistema

Pianificazione personalizzata della modalità colori scuri: ora puoi programmare l'attivazione della Tema scuro in base ad orari personalizzati o al tramonto. Se hai attivato la Tema scuro in Impostazioni, puoi disattivarla su singole app che supportano le modalità colori chiari/scuri.

Registratore schermo: registra un video dello schermo mentre lo utilizzi. Inizia a registrare comodamente dalle impostazioni rapide o tramite quando giochi. Utilizza la fotocamera selfie per registrare l'audio o il video mentre descrivi l'azione durante la registrazione.

Condivisione nelle vicinanze: migliora l'ecosistema di condivisione. Ora puoi condividere file e collegamenti in modo semplice e sicuro con i telefoni Android vicini al tuo, senza rivelare informazioni di contatto. Connessione a Internet non necessaria. Attiva o disattiva la condivisione nelle impostazioni rapide.

Modalità Non disturbare: puoi consentire a determinate persone di chiamarti o di inviarti un SMS a parte, e a determinate app di inviare notifiche quando l'opzione Non disturbare è attiva. Quando l'opzione Non disturbare è attiva, sia l'audio che la vibrazione verranno disattivati per i suoni generati dal sistema (ad esempio sveglie o promemoria).

Altri miglioramenti del sistema

Ora tutti gli smartphone dotati di Android 11 e Wi-Fi a 5 GHz possono utilizzare Android Auto in modalità wireless.

Ora puoi personalizzare la sensibilità del gesto per tornare indietro su entrambi i lati dello schermo, rendendo più semplice la selezione dei menu tramite tocco e l'utilizzo dei gesti stessi.

Quando attivi la modalità aereo, il Bluetooth ora resta connesso e le cuffie Bluetooth non si disconnetteranno.

Puoi ottenere suggerimenti per le app e aggiungere quelle suggerite nella parte inferiore della schermata Home.

Le funzioni di accessibilità hanno ora un collegamento per l'avvio dalla schermata di blocco.

A proposito, se vi interessa lo smartphone potete trovare la nostra recensione di Motorola Edge sul sito.