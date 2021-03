Motorola Edge sta per ricevere Android 11, ma con una patch di sicurezza vecchia

In attesa della versione globale di Motorola Edge S, nota sul mercato occidentale come Moto G100, la linea originale composta da Motorola Edge e Edge+ sta per ricevere ufficialmente l’aggiornamento software ad Android 11: in Brasile, infatti, entrambi gli smartphone di fascia alta hanno ottenuto la build stabile.

Come riportato da Tudo em Tecnologia, la versione del firmware in arrivo sul mercato dell’America Latina ha il codice RPD31.Q4U-39-26-4 e, per ora, sembra esclusiva del modello brasiliano XT2063-3-DS con dual-SIM. Se non altro, ci mostra già alcuni dettagli sulla natura dell’update che, a quanto pare, avrà il peso di 1,2 gigabyte e giungerà, a sorpresa, con le patch di sicurezza di febbraio 2021 anziché di marzo o aprile.

Cosa aspettarsi da questo aggiornamento? Niente di particolare, oltre alle novità introdotte dagli sviluppatori di casa Google con l’ultima iterazione del sistema operativo del robottino verde, ovvero le chat a forma di bolla, le notifiche suddivise in sezioni, lo strumento integrato per registrare lo schermo, la cronologia delle notifiche, i permessi one-time e molto altro ancora. Di tutto ciò, tra l’altro, ne abbiamo parlato in un articolo di prova ad hoc.

Per il momento, quindi, il lancio sarà limitato a un numero ridotto di utenti brasiliani, così da avviare una sorta di fase di test in uno dei mercati chiave di Motorola: se quindi il feedback non menzionerà bug importanti, potremmo vedere l'aggiornamento disponibile in altri mercati come il Messico e l'Europa nel giro di poche settimane.

Se siete curiosi di sapere qualcosa in più riguardo a Motorola Edge, trattandosi di uno smartphone ultimamente venduto in molti negozi con sconti addirittura fino al 50% rispetto al prezzo di listino, vi rimandiamo alla nostra recensione.