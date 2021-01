Motorola Edge S è ufficiale: chip Snapdragon 870, 5G a un prezzo competitivo

Motorola Edge S è finalmente ufficiale: dopo l’annuncio teaser apparso qualche giorno fa in rete, la società asiatica ha presentato in data odierna il suo nuovo smartphone, tra l’altro il primo al mondo dotato del chip Qualcomm Snapdragon 870. Vediamo assieme le specifiche tecniche.

Partendo dal processore in questione, esso è costruito con processo a 7 nanometri, conta 8 core di cui un Cortex-A78 da 3.2GHz e figura anche un modem 5G integrato. Sotto la scocca appaiono poi 6 o 8 GB di memoria RAM in base al modello scelto, assieme a 128 GB o 256 GB di spazio d’archiviazione UFS 3.1 e una batteria da 5000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 20W grazie all’adattatore fornito nella confezione.

Il display in dotazione è un LCD IPS da 6,7 pollici con risoluzione pari a 2520 x 1080, refresh rate di 90Hz e supporto a HDR10. A ospitare le due fotocamere anteriori sono due notch punch-hole separati nell’angolo in alto a sinistra, dove troviamo un sensore principale da 16 megapixel e un ultra grandangolare da 8 megapixel. Non manca poi lo scanner di impronte digitali.

Per quanto concerne il comparto fotografico posteriore, invece, troviamo una lente principale da 64 MP con apertura f/1.7 che supporta la registrazione di video 6K a 60fps, una lente ultra grandangolare da 16 MP con autofocus, un sensore di profondità a fuoco fisso da 2 MP e infine un sensore ToF. Lato funzionalità e confezione, infine, sappiamo che Motorola Edge S ha la certificazione IP52, un jack per auricolari da 3,5 mm, la protezione per lo schermo già applicata, un caricabatterie con cavo USB e una custodia.

Purtroppo, per ora, lo smartphone risulta accessibile solamente in Cina e le spedizioni inizieranno il 3 febbraio, ma i prezzi risultano i seguenti: 1.999 CNY o 250 Euro alla conversione attuale per il modello da 6/128 GB, 305 Euro per la variante da 8/128 GB e 350 Euro per il top di gamma con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

