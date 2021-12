Motorola Edge X30 appare nelle prime foto dal vivo: ci sono conferme sul display

Si continua a parlare dello smartphone Motorola Edge X30 atteso per il 9 dicembre prossimo, giornata di presentazione del dispositivo in Cina. Quello che potrebbe essere il debutto assoluto del chipset Qualcomm Snapdragon Gen 1 potrebbe essere accompagnato anche da ottime specifiche lato display.

Giusto nelle ultime ore, difatti, Motorola stessa ha pubblicato una breve clip tramite il social network Weibo per rivelare al pubblico le specifiche dello schermo di Edge X30. Come vociferato in passato da tipster come Digital Chat Station, si tratta di uno schermo con refresh rate di 144 Hz, certificazione HDR10+ e supporto a un miliardo di colori. Mancano dettagli su risoluzione, diagonale e tipologia di pannello, ma resta altamente probabile la dotazione di un OLED FullHD+ da 6,67 pollici.

Le fotografie dal vivo giungono invece da altri tipster, sempre tramite Weibo. Come potete vedere in copertina e in calce alla notizia, i render diffusi coincidono con l’unità immortalata e mostrano anche il notch punch-hole centrale. Il design, invece, dovrebbe rimanere simile a quello visto sulla serie Edge 20. Ciononostante, resta plausibile il cambio nome al di fuori dei confini del Dragone in Edge 30 Ultra. Come sempre, trattandosi soltanto di rumor di mercato, consigliamo di prenderli con le pinze in attesa delle prossime conferme da parte di Motorola. Molto probabilmente, esse arriveranno proprio il 9 dicembre 2021.

Si vocifera, intanto, anche l’approdo di uno smartphone con fotocamera sotto al display.