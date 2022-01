Motorola Edge X30 arriverà anche in Italia come Edge 30 Pro?

È passato un mese dalla presentazione in Cina di Motorola Edge X30, ultimo smartphone top di gamma del produttore asiatico e il primo al mondo con chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Solo nelle ultime ore, però, sono giunte buone nuove riguardo il lancio in Europa, con un nome diverso dall’originale.

Come notato da MySmartPrice, gli ultimi certificati NBTC rivelano che lo smartphone cambierà nome da “Motorola Edge X30” a “Motorola Edge 30 Pro”. La natura del dispositivo è ulteriormente confermata dal numero di modello, ovvero XT2201-1; per paragone, nei certificati NBTC originali Motorola Edge X30 è indicato come XT2201-2.

I dettagli pubblicati non trattano le specifiche del dispositivo, ma non ci si aspettano modifiche rispetto allo smartphone originale. Ci saranno dunque il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh, display POLED FHD+ da 6,7 pollici con refresh rate di 144Hz, fotocamera anteriore da 60 megapixel e tripla fotocamera posteriore (50 MP + 50 MP + 2 MP). Non è chiaro, invece, se in Europa arriverà anche la versione speciale con sensore selfie sotto al display. Infine, non sono tantomeno noti i prezzi sul mercato, anche se possiamo aspettarci un netto aumento rispetto al costo visto con cambio di valuta, pari a 310 Dollari.

Intanto, si parla anche delle specifiche tecniche di Motorola RAZR 3 trapelate in rete pochi giorni fa.