Motorola Edge X30 avrà il chipset Snapdragon 8 Gen 1, presentazione il 9 dicembre

Con l’ufficializzazione del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sono giunti anche maggiori dettagli sui primi smartphone che lo otterranno come cuore pulsante. Già da tempo si discuteva del suo approdo con il nuovo ammiraglia Motorola Edge X30 e, giusto nelle ultime ore, è giunta la conferma dal produttore stesso.

Tramite il social network Weibo, difatti, la società asiatica ha pubblicato il primo teaser ufficiale del dispositivo ove appare da protagonista proprio il SoC Snapdragon 8 Gen 1 della statunitense Qualcomm. In aggiunta, ci sono dettagli ulteriori su data e orario di presentazione: si parla del 9 dicembre 2021 alle 19:30, ovvero alle 12:30 circa in Italia. Motorola non ha rivelato poi altre informazioni sul dispositivo.

Tuttavia, giusto nella giornata di ieri in rete si è discusso delle possibili specifiche: riprendendole nuovamente, Motorola Edge X30 dovrebbe dotarsi di un display OLED Full HD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 144Hz, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 68W, tre fotocamere posteriori (rispettivamente 50 MP principale + 50 MP ultra-grandangolare + 2 MP profondità) e, potenzialmente, un sensore selfie da ben 60 megapixel. Ovviamente, restano indiscrezioni da valutare con cautela.

Altro rumor interessante nel mondo Motorola riguarda uno smartphone con fotocamera frontale sotto al display, anch’esso atteso per questo mese.