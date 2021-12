Motorola Edge X30 avrà anche una versione con fotocamera sotto al display!

Motorola vuole fare le cose davvero in grande per lo smartphone top di gamma Edge X30, possibilmente in arrivo sul nostro mercato con il nome Edge 30 Ultra. Dopo avere confermato le specifiche di fotocamera e batteria, la società ha persino pubblicato un nuovo teaser per un Edge X30 con fotocamera frontale sotto al display.

I fan del marchio asiatico accoglieranno positivamente questa nuova affermazione da parte dello stesso General Manager di Motorola, Chen Jin, il quale ha pubblicato l’immagine che trovate in copertina alla notizia sul social network cinese Weibo.

Egli ha poi dichiarato quanto segue: “Non c'è dubbio che la fotocamera sotto lo schermo sia ancora una scelta radicale per l'industria, ma il folle aumento della domanda e del feedback degli utenti per questa funzione ci dice di fare la cosa giusta, non la cosa facile. Quindi questa volta abbiamo deciso di fare tutto il necessario, ci sarà una versione speciale di #motoedgeX30, che sarà la prima fotocamera frontale sotto lo schermo della piattaforma Snapdragon 8 [Gen1], e la prima fotocamera frontale da 60MP. Doppia sorpresa, attendete il 9 dicembre”.

Si tratta di una traduzione approssimativa dal cinese, ma che evidenzia i dettagli chiave: si tratterà a tutti gli effetti della prima fotocamera under-display di Motorola, della piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e soprattutto da ben 60 megapixel, un debutto importante per il mercato tech in toto.

Mancano due giorni all’annuncio ufficiale dello smartphone Motorola Edge X30 e più teaser vengono pubblicati in rete, più il dispositivo sembra essere davvero intrigante. Non ci resta quindi che aspettare e scoprirlo in ogni dettaglio durante la presentazione, in attesa anche di maggiori informazioni sul lancio in Europa.

Nel frattempo, vi rimandiamo anche alla nostra recensione di Motorola Defy 2021, dispositivo rugged di ultima generazione firmata dalla casa asiatica.