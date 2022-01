Motorola Edge X30 cambierà design e nome in Europa: ecco gli ultimi render

L’annuncio in Cina di Motorola Edge X30 potrebbe finalmente trovare il seguito in Europa nel corso dei prossimi mesi, anche se in vesti differenti. Non solo si prevede un cambio nome, bensì anche un cambio di design e l’assenza della edizione speciale con fotocamera anteriore sotto al display.

Ebbene sì, dopo le ultime indiscrezioni riguardo il cambio da Edge X30 a Edge 30 Pro ci sono altre novità discusse dai colleghi di MySmartPrice in collaborazione con il tipster Sudhanshu Ambhore. Quest’ultimo su Twitter ha re-twittato poi le informazioni condivise con il portale, elencando le specifiche tecniche del dispositivo: non cambia nulla, rispetto allo smartphone visto in Cina, dal chipset Qualcomm Snapdragon Gen 1 al display OLED FHD+ da 6,7 pollici, passando per la fotocamera anteriore da 60 MP e il trio posteriore da 50 MP + 50 MP + 2 MP.

Ci sono però piccole differenze lato design: lo scanner di impronte digitali, ad esempio, è stato spostato sotto al display, mentre il logo sul retro dello smartphone è stato spostato dalla classica posizione centrale all’angolo inferiore sinistro. Infine, dai render risulta assente la variante con fotocamera selfie sotto allo schermo, segnale che la Special Edition dovrebbe rimanere entro i confini del Dragone.

Restando sempre nell’universo Motorola, pochi giorni fa in Italia sono arrivati gli smartphone Moto G200 5G e Moto G51 5G.