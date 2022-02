Motorola Frontier si mostra con nuovi render: la fotocamera è da record!

In attesa dell’arrivo in Occidente del Motorola Edge 30 Pro, non altro che l’Edge X30 uscito in Cina lo scorso dicembre, in rete si continua a discutere del prossimo smartphone top di gamma del produttore di casa Lenovo: il dispositivo Motorola “Frontier” si è mostrato con nuovi render che rivelano una fotocamera impressionante.

Esattamente come anticipato dai primi rumor pubblicati a fine gennaio, il noto tipster Evan Blass ha condiviso su Twitter un nuovo render di Motorola Frontier dotato di una fotocamera posteriore gigantesca da 200 megapixel, accompagnata da una lente ultra-grandangolare da 50 MP e da un teleobiettivo da 12 MP con zoom 2x. Per completezza, il comparto dovrebbe concludersi con un sensore frontale da 60 megapixel.

Osservando le immagini in questione notiamo che la fotocamera sporge abbastanza dalla scocca e dall’isola che ospita gli altri sensori, mentre anteriormente il notch si colloca centralmente per lasciare spazio a bordi a cascata pari a quelli già visti nella prima generazione di Motorola Edge. Il pannello in sé, secondo le voci di mercato attuali, dovrebbe essere un P-OLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tecnologia HDR10+. Notiamo, infine, che la porta USB-C sottostante si trova esattamente tra il microfono e la porta per la doppia SIM o SIM+microSD.

Per ora consigliamo di considerare questi dati con una certa cautela, in attesa prima del debutto di Motorola Edge 30 Pro e poi dell’approdo di Frontier.