Motorola G Stylus, trapelano foto e specifiche dello smartphone con pennino

La serie Samsung Galaxy Note ha sempre trovato la sua caratteristica peculiare nel pennino. In ben pochi in campo smartphone hanno provato a impensierire la società sudcoreana da questo punto di vista, ma sembra che adesso le cose stiano per cambiare. Infatti, è trapelato online, in una pioggia di leak, un dispositivo chiamato Motorola G Stylus.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gadgets 360 NDTV e SlashGear, l'esistenza dello smartphone sembra non essere in discussione, visto che sono trapelate delle foto reali da diverse fonti provenienti da praticamente ogni angolo del globo, come potete vedere dalle immagini presenti in calce alla notizia. Da queste ultime, oltre al pennino, si nota la presenza di un foro per la fotocamera presente in alto a sinistra e di quattro fotocamere sul retro.

A livello di caratteristiche tecniche, Motorola G Stylus dovrebbe montare un display da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 6xx, 4GB di RAM, 128 GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP (non dovrebbe mancare anche una lente grandangolare da 117 gradi) e una batteria da 4000 mAh.

In parole povere, stando ai rumor, sembra che il dispositivo sia un medio gamma e quindi, a quanto pare, Motorola non vuole andare direttamente a competere con la serie Samsung Galaxy Note. Viste le specifiche, ci aspettiamo che lo smartphone disponga di un prezzo aggressivo. Staremo a vedere.