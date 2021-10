Motorola G51 5G sta per arrivare: trapelano le sorprendenti specifiche tecniche

Motorola non intende fermarsi: a quasi due mesi dal lancio di Motorola Moto G50 5G, il produttore di smartphone asiatico si starebbe preparando al lancio del successore Moto G51 5G che, per la sua fascia di prezzo, presenta specifiche tecniche piuttosto interessanti.

Stando a quanto riportato dai colleghi tedeschi di Technik News, infatti, il nuovo smartphone di fascia medio-bassa potrebbe proporsi sul mercato con un display LCD aggiornato alla risoluzione Full HD+, ovvero a 2460 x 1080 pixel. Non ci sono dettagli sulla dotazione di notch a goccia o punch-hole, tantomeno sulla frequenza di aggiornamento del pannello o sulle sue dimensioni. Tuttavia, è veramente possibile che si tratti di parli di uno schermo da 6,5 pollici con refresh rate da almeno 90Hz.

Cambia anche il comparto fotocamera, anche se non anteriormente. Lato selfie, infatti, dovrebbe restare il medesimo sensore da 13 megapixel visto su Motorola Moto G50 5G. Posteriormente, però, si dovrebbe passare dai 48 ai 50 megapixel del sensore principale e dovrebbe scomparire il sensore di profondità da 2 megapixel a vantaggio del sensore ultra-grandangolare da 8 MP, mentre resta la lente macro da 2 MP.

Sotto la scocca dovrebbero rimanere anche la batteria da 5.000 mAh e il taglio di 4 GB di RAM, mentre si parla della sostituzione del chipset. Il cuore pulsante non dovrebbe essere più il MediaTek Dimensity 700, ma il SoC diretto concorrente Qualcomm Snapdragon 750 con modem 5G integrato. Giusto per fare un paragone col predecessore, quest’ultimo è giunto in Italia con il SoC Qualcomm Snapdragon 480, sempre 5G-ready.

Proprio alla luce di questo dettaglio lato processore, possiamo credere che Motorola Moto G51 5G approderà sul nostro mercato, sebbene la data di lancio non sia nota. Le indiscrezioni di mercato affermano che la presentazione dovrebbe avvenire entro novembre, ma consigliamo di prendere questa indicazione con le pinze.

L’ultimo smartphone presentato dal brand asiatico è invece l’entry-level focalizzato sull’autonomia Motorola Moto E40.