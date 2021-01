Motorola Ibiza accompagnerà Capri negli entry-level 5G in arrivo nel 2021

Dopo Motorola Capri, smartphone di fascia bassa trapelato ultimamente nelle certificazioni FCC, ora si parla anche di un altro modello che dovrebbe accompagnarlo nel mondo degli entry-level: soprannominato “Ibiza”, dovrebbe trattarsi di uno dei primi dispositivi con processore Qualcomm della serie 400 con supporto al 5G.

A rivelarlo in esclusiva è stato il sito tedesco Technik News, da cui abbiamo preso pure l’immagine di copertina: secondo quanto riportato, dovrebbe trattarsi di uno smartphone con display HD+ dalla risoluzione pari a 720x1600, con refresh rate di 90Hz, ma senza il supporto a HDR o OLED. A ospitare la fotocamera frontale sarà un piccolo notch centrale a goccia.

Il cuore pulsante di questo dispositivo sarà, appunto, la CPU “SM4350” di casa Qualcomm con supporto alla rete mobile 5G. Lato memoria, invece, dovrebbero figurare 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, ma potrebbero anche comparire anche altre configurazioni. Per quanto concerne la fotocamera, mentre anteriormente dovrebbe apparire un sensore da 13MP, posteriormente per ora si parla di una lente principale da 48MP, un sensore da 5MP macro e un altro da 2MP per la profondità. A occuparsi della produzione dei sensori saranno Samsung e OmniVision.

Infine, la batteria sotto la scocca dovrebbe essere da 5000 mAh e il sistema operativo in dotazione al lancio sarà Android 11. “Ibiza” dovrebbe giungere sul mercato nel primo trimestre del 2021, molto probabilmente tramite un comunicato stampa ufficiale, ma trattandosi di mere indiscrezioni invitiamo tutti a considerarle cum grano salis.

