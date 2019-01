Motorola: in arrivo una nuova versione dello storico Razr

Il Razr di Motorola è uno dei telefonini più iconici degli ultimi anni, ed a quanto pare la compagnia intende cavalcare l'onda del vintage e della nostalgia a cui ha dato il via Nokia con il nuovo 3310.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti vicine alla compagnia, Motorola potrebbe rilanciare sul mercato una nuova versione del Razr. La presentazione sarebbe prevista per il prossimo mese, a quindici anni di distanza dall'originale. I piani però ancora non sarebbero definitivi e potrebbero anche cambiare nel corso delle prossime settimana.

La versione 2019 del Razr a quanto pare potrebbe avere uno schermo pieghevole e touch, e dovrebbe essere venduta ad un prezzo di circa 1500 Dollari. Un prezzo non certo accessibile, ma giustificato anche dal fatto che all'interno con ogni probabilità troveremo il processore Snapdragon 855 di Qualcomm, una fotocamera di fascia alta ed un design elegante.

Il rapporto non è chiaro su molti aspetti, e sostiene che Lenovo (che ha acquistato i diritti per l'utilizzo del marchio Motorola) avrebbe intenzione di produrre solo 200.000 unità.

Lo smartphone sarebbe ancora in fase di test, ma potrebbe arrivare nei negozi americani già il prossimo mese in esclusiva per Verizon. Non sono emerse informazioni su un lancio europeo.