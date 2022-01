Motorola lancia in Italia il Moto G200 5G ed il Moto G51 5G

Motorola annuncia oggi l'inizio delle commercializzazioni anche in Italia dei nuovi Moto G200 5G e Moto G51 5G, le new entry della lineup. Partendo dal Moto G200 5G, siamo di fronte ad uno smartphone basato sulla piattaforma mobile Snapdragon 888+ 5G.

La piattaforma mobile di Qualcomm infatti permette agli utenti di divertirsi con giochi potenziati dall'intelligenza artificiale, che rispondono al tocco con un incremento di velocità del 20%. Tutto questo grazie allo Snapdragon Elite Gaming, che porta su mobile i livelli di gioco tipici del desktop con una resa grafica più rapida del 20%. Questa si aggiunge alla connettività 5G e WiFi Mobile, oltre che al supporto Dolby Atmos.

A livello fotografico, sul Motorola Moto G200 5G troviamo una fotocamera da 108 megapixel ad altissima risoluzione, con tecnologia binning Ultra Pixel che offre una sensibilità in condizioni di scarsa luminosità 9 volte migliore, combinando pixel 9 volte più grandi in uno solo. Inoltre, il dispositivo è anche in grado di registrare video in 8K, mentre le funzionalità Ready For permettono di collegare il telefono ad uno schermo più grande per ottenere un'esperienza ancora più coinvolgente.

Arriva nei negozi anche il Moto G51 5G, caratterizzato da un pannello da 6,8" Full HD+ con refresh rate di 120Hz, sistema a tripla fotocamera da 50 megapixel e batteria in grado di durare tutto il giorno.

Il sistema fotografico è dominato da un potente sensore da 50 megapixel con tecnologia Quad Pixel che permette di effettuare scatti super definiti in qualsiasi condizione di luce. E' presente anche un sensore avanzato che offre un obiettivo ultra grandangolare da 118 gradi che amplifica quattro volte di più l'inquadratura rispetto ad uno standard da 78 megapixel. La fotocamera Macro Vision, invece, si avvicina molto di più ai soggetti, in modo da vedere i più piccoli dettagli che si perderebbero con un obiettivo standard. Sotto la scocca è presente il Qualcomm Snapdragon 480 Pro.

moto g200 5G è disponibile su Amazon, nel colore Stellar Blue, con configurazione 8/128GB al prezzo di 599,90 euro.

moto g51 5G è disponibile, nel colore Indigo Blue, con configurazione 4/128GB al prezzo di 279,90 euro.