Motorola lancia in Italia Moto G8 Plus, Moto E6 Play ed One Macro: si parte da 119,99 Euro

Motorola annuncia oggi il lancio in Italia della nuova generazione di smartphone, composta dai nuovi Moto G8 Plus, Moto E6 Play ed One Macro. Di seguito le specifiche tecniche ed i prezzi, con le foto dall'evento di presentazione.

Motorola Moto G8 Plus

Partendo dal Motorola G8 Plus, si tratta di uno smartphone basato sul processore Qualcomm Snapdragon 665 octa-core, accompagnato da 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage interno. Lo schermo da 6,3 pollici FHD+ include un notch a goccia che integra un sensore per i selfie da 25 megapixel, mentre sul retro troviamo tre lenti (48 megapixel f1.7, 16 megapixel f2.2 Ultra-Wide ed una da 5 megapixel f2.2 per le informazioni di profondità). La batteria da 4000 mAh supporta anche la ricarica rapida a 18W.

Il dispositivo sarà disponibile al prezzo di 209,99 Euro in Italia.

Motorola Moto E6 Play

Sul Moto E6 Play invece troviamo uno schermo da 5,5 pollici iPS HD+, basato sul processore Mediatek MT6736 e 2 gigabyte di RAM, a cui si aggiungo 32 gigabyte di storage che possono essere espansi tramite microSD attraverso l'apposito slot.

Cambia ovviamente il comparto fotografico: in questo caso sulla scocca posteriore troviamo una singola lente, da 13 megapixel, mentre il sensore per i selfie è da 5 megapixel. La batteria, invece, è da 3000 mAh, ma a riguardo non sono stati diffusi dati.

Il prezzo imposto in Italia è di 119,99 Euro.

Motorola One Macro

Debutta sul mercato europeo anche il Motorola One Macro, con schermo da 6,2 pollici HD+, processore MediaTek Helio P70, 4 gigabyte di RAM e memoria interna da 64 gigabyte espandibile tramite microSD fino a 512GB.

La fotocamera frontale è da 8 megapixel con apertura f/2.2, mentre la telecamera posteriore è composta da una tripla lente da un sensore da 13 + 2 + 2 megapixel, con quest'ultimo dedito esclusivamente allo scatto di foto macro. La batteria è invece da 4.000 mAh, ricaricabile tramite l'ingresso USB-C.

Il dispositivo sarà disponibile al prezzo di 269,99 euro.