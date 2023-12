Motorola lancia Razr 40 Ultra e Edge Neo nel Pantone Color of the Year 2024: che eleganza!

I due pieghevoli Motorola Razr 40 e 40 Ultra attirano l'attenzione per il loro form factor, per le loro specifiche e, almeno nel caso del modello Ultra, per un gigantesco schermo esterno da quasi 4". La versione Pantone Color of The Year 2024 di Razr 40 Ultra, però, rappresenta l'apice dell'eleganza per il foldable di Motorola!

Motorola Razr 40 Ultra nel Pantone Color of the Year arriverà nel mese di gennaio 2024 in Italia. Nello stesso periodo, la compagnia lancerà anche la medesima colorazione per Motorola Edge 40 Neo: se volete saperne di più sullo smartphone, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Motorola Edge 40 Neo.

Per chi non ne fosse al corrente, il Pantone Colour of the Year del 2024 è il "Peach Fuzz", una tinta a metà tra il rosa e l'arancione che ricorda la colorazione di una pesca (o la carne del salmone, fate voi). In particolare, il codice del colore è PANTONE 10-1023: quest'ultimo è stato selezionato da Pantone perché "sottolinea l'importanza delle connessioni umane". Cosa che - aggiunge Motorola - "fanno anche i dispositivi scelti per rappresentarlo, ossia Razr 40 Ultra e Edge 40 Neo".

Il lancio di inizio 2024 consolida la collaborazione esclusiva tra Pantone e Motorola, iniziata nel 2023, mentre conferma quanto Pantone tenga al suo annuale "Colour of the Year", appuntamento fisso che ormai va avanti da ben 25 anni. Di nuovo, Pantone ha dichiarato che "Peach Fuzz rappresenta un’essenza accogliente che incarna sentimenti di unione, comunità e collaborazione".

Il Direttore del Customer Experience e del design di Motorola Ruben Castano ha riportato che "la tecnologia si intreccia con l'umanità, per questo motivo crediamo che il colore possa essere uno strumento di espressione capace di far vivere attraverso i nostri prodotti esperienze sempre più profonde. Ciò va oltre i dispositivi e il software. Il colore Pantone dell'anno 2024 riflette proprio questo: unisce il mondo virtuale in cui viviamo al nostro desiderio di stare bene e stabilire connessioni sempre più profonde".