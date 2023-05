Motorola lancia 'Trade In' per cambiare il vecchio smartphone con Edge 40

A margine della presentazione di Motorola Edge 40, il colosso statunitense ha annunciato anche un'interessante iniziativa promozionale di accompagnamento di tipo "Trade In", pensata per gli utenti intenzionati a sostituire il vecchio smartphone con uno nuovo.

Tramite questa nuova promozione di lancio, si potrà ricevere un rimborso in seguito all'invio del proprio vecchio dispositivo a Motorola. L'iniziativa prevede quattro step e, in primo luogo, occorrerà acquistare il nuovo Motorola Edge 40 dal 4 maggio 2023 al 30 aprile 2024 in uno dei negozi aderenti, pertanto la durata sarà annuale.

Dopo l'acquisto del nuovo smartphone, basterà fare richiesta entro 15 giorni dalla data di acquisto (o di consegna per i negozi online). In seguito ad approvazione della permuta, non dovrete fare altro che inviare il vecchio smartphone entro 15 giorni dalla consegna dell'e-mail.

Ultimo passaggio sarà il rimborso, che riceverete tramite accredito sul vostro conto corrente entro 30 giorni dalla convalida del processo.

Ricordiamo che il nuovo Motorola Edge 40 è un dispositivo di nuova generazione davvero completo che arriva sul mercato dopo il reveal di Motorola Edge 40 Pro, animato da chip MediaTek Dimensity 8020 e dotato di certificazione IP68, del supporto alla ricarica rapida TurboPower da 68W e di un comparto fotografico con lente principale da 50 MP (con apertura f/1.4, la più ampia su smartphone), oltre a vantare, ancora una volta, uno spessore record per i dispositivi del brand, pari in questo caso a 7,58mm.

Il display scelto da Motorola per il suo Edge 40 è un pOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+, HDR10+ e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. L'intero pacchetto viene proposto a un costo di partenza di 599,99 euro con 8 GB di RAM LPDDR4X e con tagli di memoria fino a 256 GB di tipo UFS 3.1.