Motorola starebbe lavorando al nuovo Razr e potreste restarne delusi

Motorola dovrebbe rilasciare un nuovo smartphone pieghevole intorno al mese di settembre, secondo le informazioni fino ad ora trapelate online. XDA Developers sarebbe riuscita a reperire nuove informazioni sulle possibile specifiche del nuovo dispositivo che con ogni probabilità, sarà il Motorola Razr 2.

Tra le specifiche più interessanti dovremmo trovare la presenza di un processore Snapdragon 765 con supporto al 5G. Si prevede inoltre che il nuovo Moto Razr sarà equipaggiato con ancora più memoria RAM, un maggior spazio di archiviazione ed una batteria più capiente.

Secondo XDA infatti, lo smartphone sarà equipaggiato con 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna ed una batteria con un’unità da 2.845 mAh. Passando al comparto fotografico, dovremmo trovare una fotocamera posteriore con un sensore Samsung ISOCELL Bright GM1 da 48 MP, non proprio uno dei migliori in circolazione.

Per fare un esempio, smartphone ben più economici come lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro implementano già il nuovo ISOCELL Bright GM2 48MP, annunciato lo scorso anno. Motorola avrebbe l’opportunità di integrarlo sul prossimo foldable ma non dovrebbe farlo in modo da ridurre i costi di produzione. La fotocamera frontale del nuovo Motorola Razr presenterebbe un sensore da 5 MP unito ad un secondo sensore da 20 MP.

Il sistema operativo dovrebbe contare su Android 10 direttamente dal lancio. Le dimensioni dello schermo dovrebbero invece restare invariate, con il display principale pieghevole che potrebbe continuare ad essere da 6,2 pollici mentre quello esterno da 2,7 pollici.

Nonostante le specifiche tecniche saranno quasi tutte aggiornate potrebbe ancora mancare quell'appeal che invece è riuscito a riscuotere il Galaxy Z Flip, che presenta caratteristiche decisamente più interessanti ad un prezzo molto simile. Se la casa coreana dovesse annunciare la nuova generazione di foldable nei prossimi mesi, le cose per Motorola potrebbero farsi ancora più complicate.

Non bisogna dimenticare Huawei che, a quanto pare, starebbe lavorando ad un nuovo pieghevole a conchiglia decisamente più economico del già ottimo Mate XS. Motorola dovrebbe apprendere maggiormente dagli errori commessi con il Razr 2019 e cercare di non riproporli con il prossimo modello.

Se l’azienda di Chicago sarà brava a risolvere i problemi di costruzione, abbassare il prezzo e proporre qualcosa di ancora più innovativo potrebbe avere una discreta possibilità di lasciare il segno anche sul mercato dei telefoni pieghevoli.