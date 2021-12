Motorola al lavoro su nuovo foldable RAZR: dirigente Lenovo svela migliorie in arrivo

A pochi giorni dall’ufficializzazione di Huawei P50 Pocket, nuovo smartphone pieghevole della società cinese, un altro noto brand asiatico si muove nell’orizzonte foldable. Si tratta di Motorola e il suo nuovo RAZR di terza generazione, già confermato da un membro dello staff come in fase di sviluppo.

Le ultime dichiarazioni sono giunte direttamente da un dirigente Lenovo tramite il social network cinese Weibo. Con un post pubblicato il 24 dicembre, egli ha svelato che il prossimo RAZR sarà più avanzato in termini di prestazioni, arriverà con un'interfaccia utente migliorata e un design molto più intrigante.

Per non deludere i fan del marchio egli ha pubblicato anche il teaser in calce alla notizia, indicando a qualche novità importante per il meccanismo di piega del display. Infine, a quanto pare il nuovo RAZR debutterà sul mercato cinese per soddisfare gli utenti domestici. Proprio nel Dragone, difatti, il mercato degli smartphone si sta riempiendo di sempre più modelli foldable tra OPPO, Huawei, Samsung, Motorola e altri brand. Non va assolutamente escluso, però, l’approdo sul mercato occidentale come per i predecessori. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni da parte dello staff e della società.

Sempre restando nel mondo Motorola, ricordiamo che in Cina la società a inizio dicembre ha svelato gli smartphone Edge S30 e Edge X30, quest’ultimo anche in edizione speciale con fotocamera anteriore sotto al display.