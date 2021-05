Motorola al lavoro sulla ricarica wireless a distanza: c'è un nuovo partner

Motorola lo scorso gennaio aveva presentato una nuova tecnologia di ricarica wireless chiamata Motorola One Hyper, pensata per rispondere a Mi Air Charge di casa Xiaomi. Per velocizzarne lo sviluppo e il lancio, però, la società asiatica ha deciso di avviare una partnership con la società GuRu Wireless per ottenere una soluzione tecnica.

Come riportato anche da Slashgear, Motorola avrebbe scelto questa strada in quanto la tecnologia GuRu Smart RF Lensing sembrerebbe essere l’ideale per fornire la ricarica wireless a diversi metri di distanza a dispositivi come smartphone, tablet e possibilmente anche PC.

Essa funziona utilizzando le onde millimetriche con frequenza pari a 24 GHz così da inviare con una precisione estremamente elevata un fascio di energia a tutti i dispositivi da ricaricare fino anche a dieci metri di distanza, migliorando così l’efficienza stessa della ricarica. Inoltre, nel caso in cui una persona o un oggetto dovesse frapporsi tra base di ricarica e dispositivo in ricarica allora il flusso verrebbe interrotto automaticamente.

È ancora difficile capire se questa tecnologia verrà resa disponibile entro il 2021, dato che sicuramente Motorola dovrà prima ottenere le approvazioni normative del caso alla luce della novità che costituisce. Le dichiarazioni dell’azienda, però, fanno pensare positivamente riguardo l’effettivo lancio finale sul mercato: “In Motorola lavoriamo costantemente per portare sul mercato innovazioni in grado di migliorare la vita dei nostri consumatori. Con questa soluzione forniremo un'anticipazione della libertà e della flessibilità di cui gli utenti possono godere con una rivoluzionaria tecnologia di alimentazione wireless over-the-air. Insieme a Motorola immaginiamo una nuova generazione di dispositivi alimentati in modalità wireless”, ha dichiarato il VP Dan Dery.

Intanto Motorola ha lanciato negli scorsi mesi lo smartphone Moto G100, di cui trovate la recensione sul nostro sito.