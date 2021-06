Motorola al lavoro su tre nuovi Edge: 108MP per tutta la fascia medio-alta

Il brand asiatico Motorola in questo periodo sembrerebbe essere al lavoro su diversi, nuovi smartphone a marchio Edge con l’obiettivo di rilasciarli entro la fine dell'anno. Secondo recenti indiscrezioni di mercato sarebbero ben tre i modelli in cantiere e coprirebbero tutta la fascia medio-alta: ecco tutti i dettagli finora noti ai tipster.

Secondo quanto ottenuto dai tedeschi di Technik News, Motorola starebbe preparando innanzitutto un modello di fascia medio-alta attualmente soprannominato “Berlin”, addirittura in due varianti dedicate rispettivamente a Europa e Nord America. Entrambe saranno alimentate dal chipset Qualcomm Snapdragon 778G con modem 5G integrato, già visto anche nel caso del recentemente presentato Honor 50.

Come tagli memoria dovrebbero esserci invece 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile tramite microSD, mentre per il comparto fotocamera in Europa vedremo giungere componenti migliori rispetto all’alternativa per il mercato oltreoceano, con un sensore principale da 108 megapixel accompagnato da 16MP di ultra grandangolare e un “Super Zoom” da 8MP.

Segue dunque lo smartphone Motorola Edge denominato "PStar", dotato presumibilmente del chipset Snapdragon 865 o 870 offerto sempre da Qualcomm, due SoC sempre di fascia medio-alta visti già nel corso del 2020-2021 tra Motorola G100 e tanti altri smartphone Android, abbinato poi al modem Snapdragon X55 5G. Lato memoria vedremo 6/8/12 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione, mentre lato fotocamera dovrebbe apparire la medesima impostazione del succitato “Berlin”.

Infine non manca un modello più economico denominato “Kyoto”, di cui non sono noti dettagli tecnici oltre al comparto fotocamera sempre identico ai setup precedentemente visti. Inoltre, anteriormente dovrebbe giungere un sensore selfie da 32 megapixel. Trattandosi di indiscrezioni, consigliamo come da prassi di prenderle con le pinze.

Intanto nella giornata di ieri Motorola ha presentato il nuovo Defy 2021, smartphone rugged che torna in Europa a 330 Euro dopo 11 anni dall’ultima edizione.