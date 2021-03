Motorola al lavoro su tre smartphone Moto G: c'è la versione globale di Edge S

Motorola recentemente ha lanciato gli smartphone Moto E7 Power ed E7i Power anche in Italia, ma non sono gli unici modelli su cui avrebbe lavorato di recente: il brand di proprietà di Lenovo sarebbe infatti all’opera anche su ben altri tre modelli della serie Moto G sia entry-level che di fascia medio-alta, tra cui la versione globale di Edge S.

Quest’ultimo smartphone in particolare era già stato presentato sul mercato asiatico a fine gennaio 2021, ma nel resto del mondo non aveva ancora trovato spazio. Per questo motivo, secondo i colleghi di TechnikNews, Motorola intenderebbe lanciarlo con il nome Moto G100 assieme a Moto G50 e un altro dispositivo dal nome in codice "Hanoip".

Essendo che di Moto G100 è noto ogni dettaglio, avendo già parlato della scheda tecnica di Motorola Edge S al lancio, vediamo in cosa consisterà Moto G50: stando alle ultime indiscrezioni, si tratterà di uno smartphone con il nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 480, schermo HD+ con refresh rate da 90Hz ma dimensioni non note, batteria da 5.000 mAh e fotocamera principale da 48MP.

Per quanto riguarda Hanoip, invece, apparentemente sarà uno smartphone con, come cuore pulsante, il SoC Snapdragon 675 di Qualcomm e, a sorpresa di molti, sensore principale da 108MP esattamente come il top di gamma Edge+. Tutti questi modelli, infine, dovrebbero giungere sul mercato nel 2021. Trattandosi di semplici rumor, però, invitiamo voi lettori a prenderli con le pinze.

Tra gli altri prodotti firmati Motorola attesi per il rilascio nei negozi nel corso del 2021 ci sono anche ben tre nuovi smartwatch, tra cui la variante Moto Watch possibilmente dotata di cassa quadrata.