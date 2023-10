Motorola ed il Monza festeggiano l'arrivo del nuovo Edge 40 Neo al flaghisp shop di Milano

Lo scorso 5 Ottobre 2023, Spazio Lenovo di Piazza San Babila a Milano ha celebrato il lancio del nuovo Motorola edge 40 neo tingendosi di Caneel Bay, la sfumatura azzurra individuata da Pantone per il recente dispositivo del brand. Motorola ha anche celebrato la sua partnership con il Monza con 350 tifosi ed appassionati.

L’evento si è contraddistinto per uno speciale show moderato da Calciatori Brutti, che ha coinvolto anche alcuni calciatori del Monza Armando Izzo, Michele Di Gregorio, Roberto Gagliardini, Danilo D’Ambrosio e la new entry Papu Gomez che è tornato in Italia dopo l’esperienza all’Atalanta di qualche anno fa, oltre che l’amministratore delegato della società Adriano Galliani. Proprio Galliani ed il Papu hanno ballato la famosissima Papu Dance,nel video che è diventato virale sui social.

“Quest’evento è stato la perfetta celebrazione della partnership con AC Monza,” afferma Carlo Barlocco, Executive Director, General Manager Italy e Head of EMEA B2B di Motorola, “avvicinarsi ai tifosi, creare l’occasione di conoscere i propri idoli e farlo proprio nel flagship store del nostro brand per noi significa entrare nei cuori delle persone, creare una connessione emotiva che lega l’amore per il calcio a Motorola. È questo il vero significato, per noi, di aver scelto una squadra come AC Monza per la nostra partnership: un modo profondo, reale, di toccare con mano la passione delle persone e regalargli momenti significativi per viverla”.

“Pare sempre più evidente che con il brand Motorola sia nata una vera e propria intesa in questi anni,” afferma Adriano Galliani, Amministratore Delegato di AC Monza. “AC Monza condivide con Motorola il desiderio di vincere, di superare le sfide: una vera e propria comunione di valori, che ci porta a scegliere giovani talenti da supportare e far crescere, premiando impegno e passione, le parole chiave della nostra partnership,” ha concluso il dirigente.