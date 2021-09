Motorola mostra la ricarica wireless a distanza, fino a 4 dispositivi contemporaneamente!

Continuano i lavori di Motorola sulla ricarica wireless a distanza, tecnologia denominata attualmente Space Charging: a quasi quattro mesi dall’avvio della partnership con GuRu Wireless, il produttore asiatico ha tenuto una dimostrazione del funzionamento di tale tecnologia che, a dirla tutta, è davvero sorprendente.

Stando a quanto diffuso in rete anche dal rinomato informatore cinese Digital Chat Station tramite Weibo, la tecnologia di ricarica over-the-air firmata Motorola funzionerebbe grazie a una stazione di ricarica dotata di 1.600 antenne, in grado di coprire un’area ampia 100 gradi per un raggio di tre metri, caricando così fino a quattro dispositivi contemporaneamente con una potenza massima di 5W, passando inoltre attraverso la carta e altri ostacoli. Motorola ha anche specificato che queste 1.600 antenne integrate sono capaci di identificare ed evitare in modo intelligente il corpo umano.

Ora, è ben chiaro che la potenza massima è alquanto bassa rispetto ai limiti che conosciamo oggi – anche se relativi alla ricarica cablata -; ciononostante, ha decisamente senso nel momento in cui questa ricarica wireless a distanza comprenda non solo gli smartphone ma anche auricolari Bluetooth, smartwatch e tanti altri dispositivi. Nel caso dei telefoni si tratterà di una ricarica piuttosto lenta, mentre nel caso di altri prodotti permetterà di ricaricarli durante ogni momento di inutilizzo, trattandosi di una ricarica ininterrotta finché la stazione è attiva e connessa.

Ricordiamo, inoltre, che anche la tecnologia rivale Xiaomi Mi Air Charge offre una ricarica di più dispositivi fino a 5W, grazie a un sistema composto però da 144 antenne. Sulla carta, quindi, per ora il prodotto firmato Motorola sembra essere più competitivo, ma questo lo comprenderemo solo quando si vedranno test paralleli dei due prodotti.

Nel frattempo, Xiaomi questa estate ha lanciato il caricabatterie wireless più potente al mondo, capace di supportare la ricarica fino a 100W.