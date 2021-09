Motorola Moto E20 arriva in Europa con Android 11 Go a solo 100 Euro

A esattamente tre settimane dal lancio di Motorola Moto G50 5G, il marchio asiatico ha oggi presentato in Europa lo smartphone Motorola Moto E20 dal prezzo bomba di solamente 100 Euro, diventando così uno dei dispositivi più economici nel portfolio del brand. Vediamo quali sono le specifiche tecniche nel dettaglio.

Motorola Moto E20 giunge con un display IPS LCD HD+ (720 x 1600 pixel) da 6,5 pollici con bordi sottili, eccetto per quello inferiore, e un notch a goccia per ospitare la fotocamera anteriore da 5 MP. Restando sul comparto fotocamera, posteriormente troviamo un modulo dalla forma tondeggiante con due sensori, 13 MP principale + 2 MP profondità, e un flash LED.

Sotto la scocca, invece, troviamo il SoC Unisoc T606 octa-core a 1,6 GHz assieme a 2/4 GB di RAM e 32/64 GB di archiviazione. La batteria in dotazione è una cella da 4.000 mAh con ricarica cablata a 10W tramite USB-C. Si tratta dunque di un dispositivo veramente accessibile e dedicato a coloro che non hanno esigenze oltre allo scatto di qualche fotografia e l’utilizzo social base. A ulteriore dimostrazione di ciò, notiamo che lato software figura Android 11 Go, versione ottimizzata del sistema operativo del robottino verde dedicata proprio a smartphone di fascia bassa.

Per quanto riguarda il lancio in Italia al momento non c’è una data esatta, ma è confermato l’approdo in tutta Europa a ottobre 2021 al prezzo di 100 Euro, nelle tonalità blu e grigio.

Tra gli altri dispositivi presentati recentemente figura anche la gamma Motorola Edge 20 nei tre modelli Edge 20 Pro, Edge 20 e Edge 20 Lite.