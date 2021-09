Motorola Moto E40 sta per arrivare: svelati dettagli su CPU e display

Il mercato europeo è particolarmente caro a Motorola, come dimostra il recente lancio di Motorola Moto E20. Tra i nuovi smartphone di fascia medio-bassa, però, a breve potrebbe aggiungersi anche il modello Moto E40, le cui specifiche tecniche sono apparse su Twitter giusto nelle ultime ore.

A diffonderle tramite il social network di Jack Dorsey è stato il rinomato informatore Evan Blass, noto anche con lo pseudonimo evleaks. L’immagine che potete vedere in conclusione a questa notizia parla chiaro: si tratta di un poster informativo della stessa Motorola secondo il quale Moto E40 dovrebbe dotarsi di un display HD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz, mentre sotto la scocca dovrebbe giungere un chipset octa-core di cui non sono noti altri dettagli. Le opzioni più quotate dai tipster sono il SoC Unisoc T606, già visto proprio sull’inizialmente citato Moto E20, oppure l’Unisoc T700 del Moto G20.

Il poster indica poi la presenza di tre fotocamere, di cui il sensore principale avrà una risoluzione pari a 48 megapixel; tuttavia, le performance dovrebbero rimanere alquanto mediocri, stando ai benchmark Geekbench secondo cui lo smartphone si doterà di 4 GB di RAM e ottiene punteggi pari a 352 in single-core e 1.352 in multi-core. Di conseguenza, è altamente probabile che Motorola Moto E40 approderà sul mercato con sistema operativo Android 11 Go, versione ottimizzata proprio per dispositivi mobili di fascia bassa.

Resta comunque un modello accattivante: la frequenza di aggiornamento rende l’esperienza d’uso particolarmente piacevole, sebbene il display non sia Full HD+, mentre il comparto fotocamera presenta una lente principale tutto sommato interessante. Come sempre, però, essendo semplici indiscrezioni consigliamo di prenderle cum grano salis.

Nel frattempo, Motorola ha mostrato la sua ricarica wireless a distanza, tecnologia detta anche Space Charging attualmente in fase di sviluppo.