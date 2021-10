Motorola Moto E40 ufficiale: semplice entry-level che punta sull'autonomia

Dopo il leak di dettagli su CPU e display di Moto E40, questo smartphone firmato Motorola è stato ufficialmente presentato sul mercato nella giornata odierna. Sebbene al momento non siano noti dettagli in merito a disponibilità e prezzi, vediamo assieme le specifiche tecniche del dispositivo.

Motorola Moto E40 è l’ultimo smartphone entry-level della gamma E che si propone come successore del Moto E20 uscito a settembre. Si tratta di un dispositivo dotato di display da 6,5 pollici IPS LCD HD+ (720x1600 pixel) con refresh rate di 90Hz e notch punch-hole collocato nella parte superiore centrale; si nota immediatamente che i bordi sono particolarmente spessi, scelta ormai tradizionale per i dispositivi di fascia medio-bassa della casa asiatica.

Sotto la scocca troviamo il chipset Unisoc T700, il medesimo visto su Moto G20 e un aggiornamento apprezzabile rispetto al SoC Unisoc T606 implementato nel Moto E20. Il taglio di memoria proposto è invece unico: 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile con microSD tramite slot dedicato. La batteria è il punto forte del prodotto, trattandosi di una cella da 5.000 mAh con ricarica a 10W in grado di offrire fino a due giorni di autonomia con utilizzo normale.

Lato fotocamera troviamo invece tre sensori posteriori (48 MP principale + 2 MP macro + 2 MP profondità) e una singola lente frontale per i selfie da 8 megapixel. Sempre nel pannello posteriore troviamo l’iconico logo Moto che funziona anche come sensore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 11 con MyUX di Moto.

Come specificato in apertura, al momento non è stato rilasciato alcun dettaglio per quanto riguarda il periodo di approdo nei negozi e il prezzo; tuttavia, essendo Moto E20 commercializzato al prezzo di 100 Euro, possiamo aspettarci cifre inferiori ai 200 Euro per Moto E40, probabilmente attorno ai 150-160 Euro.