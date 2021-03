Motorola Moto E7 Power ed E7i Power ufficiali in Italia: schede tecniche e prezzi

Il mercato smartphone si muove a ritmi particolarmente elevati di questi tempi. Circa due settimane fa eravamo infatti qui a trattare l'arrivo di Motorola Moto G10 e Moto G30 (tra l'altro, stiamo testando il primo in questi giorni, presto arriverà la recensione), ma è già giunto il momento di altri due dispositivi: Moto E7 Power ed E7i Power.

Infatti, il noto brand ha ufficializzato il lancio nel nostro Paese dei succitati smartphone. Partendo dai prezzi, Motorola Moto E7 Power costa 149 euro e dispone dell'unica colorazione Tahiti Blue. Ritroviamo quest'ultima anche per Moto E7i Power, che però ha un costo di circa 129 euro. In ogni caso, Moto E7 Power risulta già disponibile in Italia, ad esempio attraverso Euronics.

Per quel che concerne la scheda tecnica di Motorola Moto E7 Power, quest'ultimo dispone di un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e notch "a goccia", un processore octa-core MediaTek Helio G25 operante alla frequenza massima di 2,0 GHz, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una doppia fotocamera posteriore da 13MP + 2MP e una batteria da 5000 mAh.

Purtroppo i dettagli in merito alle caratteristiche tecniche non sono del tutto completi, ma vi basti sapere che Moto E7i Power dispone anch'esso di un display da 6,5 pollici e di una batteria da 5000 mAh. Tra le altre divergenze rispetto a Moto E7 Power, ci sono SoC, memoria RAM (qui 2GB) e storage interno (qui 32GB). Inoltre, in quest'ultimo caso il sistema operativo è Android 10 Go Edition. Se siete interessati e cercate ulteriori informazioni, potete fare riferimento al portale ufficiale di Motorola.