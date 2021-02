Motorola Moto E7 è ufficiale, certificazione IP e 5000 mAh per il nuovo entry level

Facendo eco alla presentazione del Moto G10 e del Moto G30, finalmente Motorola ha svelato anche il suo dispositivo base gamma della linea Moto E. Una soluzione interessante, almeno sulla carta, soprattutto per via di un prezzo estremamente competitivo.

Del Motorola Moto E7 vi avevamo parlato appena qualche giorno fa, riportando quelle che sembravano essere le specifiche definitive del nuovo device economico dell'azienda.

Molto di quanto emerso appare infine confermato, a partire dal motore dello smartphone, il chip MediaTek Helio G25. Sul frontale troviamo un pannello da 6,5 pollici HD+ MaxVision.

L'E7 supporta reti fino al 4G, WiFi single band, Bluetooth 5.0 e avrà un pacchetto di sensori GNSS, comprensivo di GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS e GALILEO. Presente l'ingresso fisico per le cuffie, USB di tipo C, sensore di prossimità, accelerometro e sensore ambientale per la regolazione automatica della retroilluminazione. Interessante l'inserimento di una certificazione IP52 contro schizzi e polvere.

Il comparto fotografico presenta un doppio sensore posteriore con modulo principale da 13 megapixel e secondario Macro da 2 megapixel. Nel notch frontale invece una camera singola da 5 megapixel.

Il Moto E7 verrà commercializzato con Android 10 e i tagli di memoria saranno due, ovvero 2/32 e 4/64, con sloto di espansione con supporto a microSD con capienza fino a 1 TB. Lato autonomia invece farà affidamento su una batteria da 5000 mAh con ricarica a 10 W.

Motorola ha annunciato che le vendite del nuovo Moto E7 inizieranno il 26 febbraio al prezzo di 100 dollari.