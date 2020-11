Motorola Moto G 5G Plus: crolla il prezzo di molto su Amazon Italia

Il periodo del "Black November", come lo ha ribattezzato una nota catena, prevede molti sconti interessanti in campo tecnologico. Dopo quelli relativi a diversi dispositivi Huawei, trattiamo un'offerta interessante relativa allo smartphone Motorola Moto G 5G Plus.

Infatti, i rivenditori di Amazon Italia lo propongono ora a 238 euro. Vi ricordiamo che si tratta di uno smartphone 5G di recente uscita, come potete leggere nella nostra recensione di Motorola Moto G 5G Plus. Al momento della pubblicazione di quest'ultima, ovvero fine agosto 2020, il prezzo del dispositivo era pari a 399,99 euro, un po' come tutti gli altri smartphone che puntano a "democratizzare" il 5G.

In parole povere, in pochi mesi il prezzo dello smartphone è crollato di 161,99 euro. Niente male per un dispositivo uscito non molto tempo fa in Italia. Vi ricordiamo che il dispositivo, in questo caso "brandizzato" TIM, monta 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Tra le sue caratteristiche peculiari, oltre al supporto al 5G, troviamo uno schermo con aspect ratio 21:9.

Analizzando quanto proposto dagli altri principali store che vendono prodotti tecnologici, non siamo riusciti a trovare il dispositivo sul portale ufficiale di MediaWorld. Unieuro, invece, lo propone a 399,90 euro. Il prodotto rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra e questo porta il prezzo finale a 379,90 euro, che rimane un costo molto più elevato rispetto a quello proposto da Amazon.