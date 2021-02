Motorola Moto G 5G Plus al minimo storico su Amazon: pochi pezzi!

Dopo aver trattato la seconda settimana di "Winter Sale" di Xiaomi, torniamo a parlare su queste pagine di un'altra promozione legata al mondo degli smartphone. Infatti, su Amazon Italia è comparsa un'offerta interessante relativa a Motorola Moto G 5G Plus.

Più precisamente, il succitato modello viene venduto a 209 euro mediante rivenditori su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere sulla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in precedenza il costo del prodotto era pari a 228,90 euro, quindi si tratta di uno sconto del 9%, ovvero di 19,90 euro rispetto al prezzo precedente. C'è da dire che i pezzi sembrano essere limitati. Se siete arrivati in ritardo su queste pagine, potete verificare l'esistenza dell'offerta consultando Wayback Machine (purtroppo il sistema sembra non "scattare gli screenshot" in tempo reale, dato che i prezzi di Amazon si muovono molto rapidamente, però in questo caso il prezzo era simile).

Ricordiamo che, al momento della pubblicazione della nostra recensione di Motorola Moto G 5G Plus, ovvero ad agosto 2020, il prezzo era pari a 399,99 euro. Insomma, possiamo dire che c'è stato un interessante calo di prezzo. Tra l'altro, utilizzando alcuni tool di comparazione, siamo venuti a conoscenza del fatto che il costo attuale dello smartphone è al minimo storico per quel che concerne Amazon Italia.

I più attenti tra di voi si ricorderanno che lo smartphone era finito in offerta a novembre 2020, ma in quel caso il prezzo era più alto. Per il resto, non è da sottovalutare il fatto che siamo dinanzi a un dispositivo 5G. Insomma, ormai è possibile portarsi a casa uno smartphone pronto per il nuovo standard della connettività a un prezzo poco superiore ai 200 euro.

Tra l'altro, in questi giorni Motorola Moto G 5G Plus è in offerta anche in alcune delle principali catene. Infatti, Unieuro propone il dispositivo a 219 euro. Il prodotto rientra anche nella promozione che garantisce un 5% extra di sconto direttamente in carrello, quindi in realtà il prezzo finale è pari a 208,05 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo modello sul portale ufficiale di MediaWorld.

In ogni caso, sembra proprio trattarsi di un buon momento per mettere le mani su Motorola Moto G 5G Plus.