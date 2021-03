Motorola moto g 5G Plus riceve Android 11: arrivo imminente in Italia

Motorola Edge negli ultimi giorni ha ricevuto Android 11, l’ultima versione del sistema operativo del robottino verde. Non è l’unico prodotto di casa Motorola, però, a riceverlo: nelle ultime ore, infatti, anche il modello moto g 5G plus ha iniziato a riceverlo, seguendo la stessa roadmap del cugino di fascia medio-alta.

Secondo quanto riportato da Tudo Celular, infatti, l’update over-the-air dalla build numero RPN31.Q4U-39-27-5 è giunta in primis in Brasile, proprio come per Motorola Edge, e porta con sé le patch di sicurezza di febbraio 2021 in un firmware dal peso di 1 gigabyte circa. Per l’approdo nel resto del mondo, dunque, saranno necessari ancora diversi giorni se non settimane, così da provare innanzitutto a vedere se sono rimasti alcuni bug.

Il changelog completo non lo riporteremo perché le novità rimangono sempre quelle, non cambieranno nemmeno per questo smartphone di fascia medio-bassa di cui potete trovare anche la nostra recensione sul sito. Si parla dunque dell’arrivo delle conversazioni, delle notifiche suddivise in sezioni, non mancano pure lo strumento integrato per registrare lo schermo, la cronologia delle notifiche, i permessi one-time e tanto altro. Per scaricarlo in Italia, quindi, basterà aspettare un po’ di tempo.

Ma a proposito di Motorola, la società ha annunciato in data 25 marzo 2021 i nuovi moto g100 e g50, smartphone di fascia medio-alta che giungeranno ufficialmente in Italia tra gli ultimi giorni di marzo e i primi di aprile 2021.