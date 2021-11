Motorola Moto G Power 2022 in arrivo: diffusi in rete render e specifiche tecniche

A poco più di un mese dal lancio di Motorola Moto E40, smartphone di fascia bassa della gamma E venduto a meno di 200 Euro, la società asiatica torna a farsi sentire con un altro dispositivo entry-level: Motorola Moto G Power, la cui versione del 2022 è trapelata oggi con render e possibili specifiche tecniche.

L’immagine che trovate in calce alla notizia è stata diffusa in esclusiva da Giznext assieme ad alcuni dettagli tecnici sul dispositivo. Dal render possiamo notare alcune caratteristiche tipiche degli smartphone Motorola di fascia medio-bassa: anteriormente, il pannello presenta il classico notch punch-hole centrale e un bordo inferiore particolarmente spesso, mentre sul retro notiamo il logo Motorola che farà da sensore di impronte digitali e dettagli ondulati sulla scocca per garantire maggiore grip e anche un’estetica interessante.

Sotto la scocca dovrebbe apparire un “nuovo SoC budget Qualcomm”, la cui presentazione probabilmente avverrà assieme a Snapdragon 898 durante l’evento Snapdragon Tech Summit del 30 novembre 2021. Ad accompagnarlo saranno 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile con microSD e una batteria da 5.000 mAh, mentre il sistema operativo sarà Android 11 e il display un pannello LCD HD Ready da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz.

Lato fotocamera, infine, si parla di un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, assieme a un secondo sensore di profondità da 2 MP f/2.4 e una terza lente forse da 2 MP; per i selfie, invece, si vocifera una fotocamera da 8 MP. Tra le caratteristiche aggiuntive si vocifera la certificazione IP52 per la resistenza alla polvere e agli schizzi di acqua, NFC e un jack per cuffie da 3,5 mm. Come da prassi, però, consigliamo di prendere questi rumor con le pinze.

Vicino al lancio è invece il già annunciato Moto Edge X di fascia alta, atteso con SoC Snapdragon 898.