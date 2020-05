Motorola Moto G Pro ufficiale in Italia: lo smartphone con il pennino

Dopo l'annuncio di Moto G Stylus di qualche mese fa, Motorola ha svelato ufficialmente l'arrivo di un nuovo smartphone con il pennino: Moto G Pro. Questa volta, il dispositivo è destinato ad arrivare anche in Italia.

Infatti, lo smartphone è comparso sul sito ufficiale di Motorola legato al nostro Paese. È già accessibile anche la pagina legata alle caratteristiche tecniche del dispositivo, quindi possiamo già illustrarvi la scheda tecnica di Motorola Moto G Pro.

Quest'ultima comprende uno schermo IPS da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2300 x 1080 pixel), screen-to-body ratio dell'89% e foro per la fotocamera, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665 operante alla frequenza massima di 2,0 GHz, una GPU Adreno 610, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), quattro sensori fotografici posteriori da 48MP (f/1.7) + 2MP (f/2.2, per le macro) + 16MP (f/2.2, Action Cam, 117 gradi) + ToF, una fotocamera frontale da 16MP (f/2.0) e una batteria 4000 mAh con supporto alla ricarica TurboPower a 15W (il caricabatterie in confezione è da 18W).

Non mancano un sensore di impronte digitali posto sul retro, il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e la porta USB Type-C. Le dimensioni sono di 158,55 x 75,8 x 9,2 mm, mentre il peso è di 192 grammi. L'unica colorazione disponibile è la Mystic Indigo e sono presenti anche NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual nanoSIM (2 nanoSIM + 1 microSD). In ogni caso, stiamo parlando di uno smartphone Android One (in versione Android 10).

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Motorola Moto G Pro arriverà in Italia a giugno 2020 a un prezzo di 349 euro.