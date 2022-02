Motorola, il nuovo Moto G Stylus 2022 è ufficiale: arriverà in Italia?

Dopo aver apprezzato i nuovi render di Motorola Edge 30 Pro, è finalmente arrivata l'ufficialità del modello 2022 di Moto G Stylus, dispositivo della Serie G con pennino incorporato che migliora e rinnova la proposta dello scorso anno.

A distanza di due anni dalla presentazione del primo Motorola Moto G Stylus, la notizia dell'ufficialità è arrivata direttamente dal profilo Twitter americano di Motorola, al cui post ha fatto eco poco dopo anche il trailer di presentazione su YouTube. Le specifiche tecniche parlano di un device dotato di display IPS FHD+ da 6,8 pollici con refresh rate fino a 90Hz e foro centrale superiore per la fotocamera, mosso dal SoC octa-core MediaTek Helio G88 con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 512 G.

Connettività 4G, affiancata dal Bluetooth 5.0. Non trova posto il chip NFC, ma c'è una batteria da 5000 mAh con un'autonomia che promette fino a due giorni. La carica, invece, è da 10W.

Quanto al software, al lancio il Moto G Stylus arriva sul mercato con Android 11 ma, come riportano i ragazzi di XDA, riceverà l'aggiornamento ad Android 12 con due anni di aggiornamenti di sicurezza. Il comparto fotografico, infine, è composto da un complesso a tripla camera con sensore principale da 50 MP, affiancato da un modulo ultrawide da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Il Moto G Stylus (2022) è già pronto al preorder negli Stati Uniti a 299,99 dollari, mentre non è ancora nota la possibile disponibilità in Europa o in Italia.