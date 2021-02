Motorola Moto G10 e Moto G30 ufficiali in Italia: prezzi e specifiche

In seguito a diversi reveal esteri, Motorola ha ufficializzato l'arrivo di due smartphone in Italia. Più precisamente, ci riferiamo a Moto G10 e Moto G30.

Lo storico brand ha "tolto i veli" ai dispositivi durante un evento dedicato alla stampa, affermando che l'obiettivo di questa decima generazione di Moto G è quello di puntare alla fascia media. Per quel che concerne le specifiche, il focus è stato posto principalmente sull'autonomia e sul comparto fotografico, cercando al contempo di mantenere bassi i prezzi.

Partendo dalla scheda tecnica di Motorola Moto G10, quest'ultimo dispone di uno schermo Max Vision da 6,5 pollici con risoluzione HD+, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 460 operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, una GPU Adreno 610, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP, lente grandangolare (118 gradi), sensore per le macro e obiettivo per la profondità di campo e una batteria da 5000 mAh. Non mancano un pulsante fisico laterale per Google Assistant e l'NFC. L'unica colorazione disponibile in Italia sarà quella Aurora Grey, venduta al prezzo di 189,90 euro. La disponibilità partirà da fine febbraio 2021.

Passando, invece, alle specifiche di Motorola Moto G30, troviamo un display Max Vision da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz, un SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 662 operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU Adreno 610, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una quadrupla fotocamera posteriore composta da lente principale da 64MP, sensore ultra-wide, obiettivo per le macro e sensore per la profondità di campo e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica TurboPower a 20W. Presente il pulsante fisico laterale per Google Assistant, nonché l'NFC. Il sistema operativo è Android 11. Arriverà in Italia a partire da fine febbraio 2021 nell'unica colorazione Phantom Black. Il prezzo è fissato a 239,90 euro. Potete vedere Moto G30 nelle immagini presenti a corredo della notizia.

Per ulteriori informazioni in merito ai prodotti e dettagli delle schede tecniche che non sono stati svelati durante l'evento, vi rimandiamo al portale ufficiale di Motorola.