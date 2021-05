Motorola Moto G100 in offerta a ottimo prezzo su Amazon Italia

In seguito alle offerte relative a hard disk, SSD e microSD, su Amazon Italia è arrivata un'altra promozione da tenere d'occhio. Questa volta ci spostiamo tuttavia nel mondo dei dispositivi mobili, dato che al centro dello sconto c'è lo smartphone Motorola Moto G100.

Più precisamente, il dispositivo viene proposto a 497,99 euro. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in precedenza il costo del prodotto era di 599,90 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 17%, ovvero di 101,91 euro. Tra l'altro, nella sezione "Promozioni" si legge che c'è un ulteriore sconto di 24,89 euro al check-out. Questo significa che il prezzo finale è 473,10 euro. Niente male, considerando che si tratta di uno smartphone di recente uscita, come potete leggere nella nostra recensione di Motorola Moto G100 (pubblicata a fine aprile 2021).

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che mettono in vendita il prodotto, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro ha scontato il dispositivo. Infatti, in questo caso il prezzo è pari a 498 euro. Lo smartphone rientra inoltre nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto direttamente in carrello. Il prezzo finale diventa dunque 473,10 euro, ovvero esattamente quello di Amazon Italia. Insomma, c'è una sorta di "battaglia all'ultimo sconto" in atto.

Per il resto, MediaWorld propone questo modello a 499 euro.