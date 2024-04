Motorola moto g13 quasi REGALATO su Amazon! Pochi pezzi disponibili

Motorola moto g13 è uno smartphone ideale per quanti cercano un telefono performante ma senza spendere molto. In questo caso, al già scontato prezzo di partenza, occorre aggiungere il 58% di sconto. Dunque lo pagherai solo 79,40 euro! Per un telefono comunque discreto e garantito da un marchio storico.

Passiamo al setaccio alcune delle principali caratteristiche di Motorola moto g13. Il telefono scatta immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione.

La fotocamera vanta anche la modalità Visione Notturna, ultra-grandangolare, lente Macro e tante altre opzioni per foto naturali il più possibile.

Batteria da 5000 mAh, fino a due giorni di durata e ricarica rapida TurboPower. Così, anche se dimenticherai di caricarlo, potrai averlo pronto all'uso in pochi minuti.

Display da 90Hz esteso 6.53". Buon audio Stereo avvolgente con gli Speakers Dolby Atmos Design ultra-sottile. Solo 8 mm di spessore, quindi molto comodo da impugnare.

Veniamo ora alla RAM e alla ROM. Per quanto concerne la prima, abbiamo 4 Gb, mentre la memoria da 128 GB è espandibile tramite microsd fino a 512 GB. Per poter immagazzinare tantissime foto e tanti video senza rinunciare alla fluidità del telefono.

Insomma, davvero un buon telefono che oggi pagherai solo 79,40 euro! Ma dovrai affrettarti, sta andando a ruba.

