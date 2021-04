Motorola Moto G20 e G60 si svelano nel loro design: come saranno i nuovi medio-gamma

Motorola Moto G60 e Moto G20 nelle ultime ore sono comparsi su Twitter nei loro possibili render, svelando ai fan del brand asiatico e non solo come potrebbero essere i nuovi smartphone di fascia media che seguiranno i precedentemente lanciati Moto E7 Power ed E7i Power: ecco le ultime immagini trapelate online.

Partendo dal più potente Moto G60, di cui qualche settimana fa è apparso un mega leak delle specifiche tecniche, come potete vedere dal tweet in calce all’articolo si dovrebbe trattare di uno smartphone con display dotato di punch-hole centrale per il notch, segno che non si tratterà comunque di un modello ammiraglia, e bordo inferiore leggermente più spesso. Insomma, il design è tipico di prodotti esclusivamente di fascia media.

Abhishek Yadav ha trattato anche qualche dettaglio ulteriore a livello tecnico, confermando la presenza della fotocamera principale posteriore da 108 megapixel assieme ad altri due sensori e il sensore di impronte digitali montato posteriormente, con ogni probabilità sul simbolo Motorola vicino al modulo fotocamera.

Motorola Moto G20, invece, come vedete anche dall’immagine allegata all’articolo avrà un pannello con bordi ancora più spessi e notch centrale a goccia, dimensioni più ridotte e un modulo fotocamera con, a sorpresa, un sensore in più rispetto a Moto G60. Riguardo le specifiche, però, non è noto nulla oltre ai megapixel dei sensori stessi (64MP principale + 8MP + 2MP + 2MP) per una configurazione molto simile al già noto Moto G30. Lo scanner di impronte digitali dovrebbe essere montato sul retro anche in questo caso e la costruzione dovrebbe essere completamente in plastica. Invitiamo, in ogni caso, a prendere tutte queste indiscrezioni con le pinze.

Anche lo smartphone budget Motorola Moto G50 è apparso nei suoi primi render, svelando un design “ibrido” tra Moto G20 e Moto G60.