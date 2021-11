Motorola Moto G200 si mostra con render interessanti: avrà SoC Snapdragon 888+?

A quanto pare sono ben due gli smartphone Motorola di fascia medio-alta in arrivo sul mercato tra fine 2021 e inizio 2022: assieme al già confermato Moto Edge X, di cui però mancano ancora dettagli ufficiali, nei negozi dovrebbe approdare anche Motorola Moto G200, dispositivo di cui sono trapelati render e dettagli tecnici.

Ancora una volta, a diffondere queste informazioni sono stati i colleghi tedeschi di TechnikNews, con lo zampino del rinomato tipster Digital Chat Station. Quest’ultimo si è limitato a “confermare” il chipset in dotazione sotto la scocca, ovvero il modello Qualcomm Snapdragon 888+. Il successore Snapdragon 898 dovrebbe invece rivelarsi con Moto Edge X o, a prescindere dal nome ancora oggetto di discussione, con il modello top di gamma già preannunciato dalla stessa azienda asiatica.

Dai render possiamo dunque capire le scelte di design per Moto G200: i tecnici Motorola avrebbero optato per un design “generico” ma pur sempre distinguibile sul retro rispetto ad altri smartphone della società. Se anteriormente troviamo un pannello piatto con bordi relativamente spessi e notch punch-hole centrale a ospitare la fotocamera per selfie, sul retro si fa notare un modulo con tre sensori isolati posti verticalmente, comunque contenuti in quella che sembra una sorta di isola leggermente abbassata rispetto al resto del pannello. Risulta poi confermata la dotazione di un modulo principale da 108 MP. Altri rumor parlano poi di un sensore secondario posteriore da 13 MP e 2 MP per il terzo, mentre lo schermo dovrebbe essere Full HD+ con refresh rate di 144Hz.

In arrivo sul mercato risulta essere anche lo smartwatch Moto Watch 100, trapelato pochi giorni fa con nuovi render e specifiche tecniche.