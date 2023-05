Motorola Moto G32 in sconto del 38% su Amazon Italia: 90Hz e 5000 mAh

Al netto degli sconti Amazon su prodotti OPPO, vale la pena soffermarsi anche su altre offerte lanciate in ambito Tech dal popolare store e-commerce. A tal proposito, si fa notare la possibilità di acquistare lo smartphone Motorola Moto G32 a un prezzo scontato.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto disponibile contestualmente alla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, il dispositivo viene adesso proposto a un costo di 142,90 euro. Stando a quanto si può apprendere da Amazon Italia, precedentemente il prezzo dello smartphone era pari a 229,90 euro. Lo sconto è dunque del 38%.

A conti fatti, insomma, è possibile risparmiare in questo modo 87 euro. Non si passa nemmeno, tra l'altro, per rivenditori (dato che il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon). Potreste insomma voler dare un'occhiata alla promozione avviata da Amazon, che vede di mezzo il modello da 4/128GB in colorazione Silver.

Per il resto, la scheda tecnica di Motorola Moto G32 comprende un display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680, mentre la batteria è da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 30W. Potreste in ogni caso voler dare un'occhiata al sito Web di Motorola per maggiori dettagli.