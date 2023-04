Motorola moto g42 scontato del 42% su Amazon Italia

Dopo aver trattato lo sconto Amazon su uno Smart TV Nokia, torniamo a fare riferimento a un'iniziativa promozionale lanciata in ambito Tech. Infatti, sul noto portale e-commerce è stato messo in sconto lo smartphone Motorola moto g42.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del noto portale e-commerce, il prezzo dello smartphone è adesso sceso a 150,09 euro. Stando a quanto si può leggere su Amazon Italia, il prezzo del dispositivo usualmente sarebbe invece di 259,90 euro. Di mezzo c'è insomma un possibile risparmio del 42%.

A conti fatti, dunque, di mezzo c'è uno sconto di 109,81 euro. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che si fa riferimento a un prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon. Va detto che, al momento in cui scriviamo, le tempistiche in termini di spedizione non sono delle migliori, ma se non avete troppa fretta potrebbe comunque trattarsi di un'occasione interessante.

Questo chiaramente per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost, considerando anche che la scheda tecnica di Motorola moto g42 include una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP e una batteria da 5.000 mAh. Potreste però voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Motorola per maggiori dettagli, visto che in quest'ultimo risiedono ulteriori indicazioni relativamente alle caratteristiche tecniche del prodotto.