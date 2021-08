Motorola moto G50 5G con Dimensity 700 ufficiale: specifiche e prezzi

Dopo la presentazione di luglio di Motorola Edge 20, Edge 20 Pro e Edge 20 Lite, la società cinese ha ufficializzato anche il nuovo smartphone Motorola Moto G50 5G con chipset Dimensity 700 di casa MediaTek. Vediamo le sue specifiche tecniche nel dettaglio e le differenze con il suo “fratello gemello”.

Ebbene sì, perché in Italia già da diverso tempo è disponibile il modello Motorola Moto G50 5G – di cui la nostra recensione – dotato di chipset Qualcomm Snapdragon 480 con modem 5G, ma a quanto pare l’azienda ha voluto proporre anche una variante con il SoC MediaTek Dimensity 700, attualmente disponibile solo in Australia ma dall’arrivo in Occidente da non escludere.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche troviamo un display LCD HD+ da 6,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e un notch a goccia per la selfie cam da 13 MP (1 MP in più rispetto al sensore dotato nel Moto G50 5G Qualcomm). Sul retro, invece, troviamo una configurazione a tripla fotocamera su un alloggiamento quadrato, dove il sensore principale è da 48 MP ed è accompagnato da una macro da 2 MP (contro i 5 MP del modello gemello) e un sensore di profondità da 2 MP.

Non cambia la batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica veloce a 15W, tantomeno il sistema operativo Android 11 in dotazione. Anche lato memoria non si notano differenze, data la dotazione di 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD. Infine, tra le varie funzionalità si notano lo scanner di impronte digitali montato lateralmente, il jack per cuffie da 3.5mm e il supporto all’NFC.

Attualmente Moto G50 5G è disponibile nei colori Grigio Meteorite e Verde per 246 Euro al cambio attuale, ma i dati ufficiali riguardo prezzi e disponibilità al di fuori dell'Australia non sono ancora noti.